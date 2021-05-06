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Моуринью хочет пригласить в «Рому» двух игроков «Тоттенхэма»

06 Мая 2021, 11:11,

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже начал работу над усилением состава команды.

Согласно данным Football.London, португальский специалист хочет пригласить в римский клуб двух футболистов лондонского «Тоттенхэма». Речь идет о полузащитниках Эрике Ламеле и Лукасе Моуре. Жозе хорошо знаком с возможностями игроков по совместной работе в «Тоттенхэме».

У руля «Ромы» Моуринью сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку. После 34 туров чемпионата Италии римский коллектив набрал 55 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Лукас Моура, Эрик Ламела
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Комментарии (1)
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0
Sergo
06 Мая 2021, 11:24

Я думал Кейна и Сона)))

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