Моуринью хочет пригласить в «Рому» двух игроков «Тоттенхэма»

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже начал работу над усилением состава команды.

Согласно данным Football.London, португальский специалист хочет пригласить в римский клуб двух футболистов лондонского «Тоттенхэма». Речь идет о полузащитниках Эрике Ламеле и Лукасе Моуре. Жозе хорошо знаком с возможностями игроков по совместной работе в «Тоттенхэме».

У руля «Ромы» Моуринью сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку. После 34 туров чемпионата Италии римский коллектив набрал 55 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.