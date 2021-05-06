Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ливерпуль» сохранит Клоппа, даже если клуб не выйдет в ЛЧ

06 Мая 2021, 10:43,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжит работать с командой, даже если мерсисайдцы не выйдут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом рапортует Sky Sport Germany со ссылкой на агента Марка Косицке.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера английского коллектива с 2015-го года. Контракта между сторонами рассчитан до середины 2024-го года. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии мерсисайдцы занимают седьмое место после 33 проведенных матчей. От зоны Лиги чемпионов подопечные Клоппа отстают на семь баллов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола