«Ливерпуль» сохранит Клоппа, даже если клуб не выйдет в ЛЧ

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжит работать с командой, даже если мерсисайдцы не выйдут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом рапортует Sky Sport Germany со ссылкой на агента Марка Косицке.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера английского коллектива с 2015-го года. Контракта между сторонами рассчитан до середины 2024-го года. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии мерсисайдцы занимают седьмое место после 33 проведенных матчей. От зоны Лиги чемпионов подопечные Клоппа отстают на семь баллов.