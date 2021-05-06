Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клуб АПЛ ведёт переговоры с Гасперини

06 Мая 2021, 10:31,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пользуется спросом в английской Премьер-лиге, об этом информирует издание Football-Italia.

Источник сообщает, что интерес к итальянскому специалисту проявляет лондонский «Тоттенхэм», который подыскивает нового главного тренера после отставки португальца Жозе Моуринью. «Шпоры» уже провели предварительные переговоры с агентом Гасперини.

Ранее СМИ сообщали об интересе лондонского клуба к Маурицио Сарри.

За четыре тура до завершения Премьер-лиги «Тоттенхэм» имеет в своем активе 56 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Джан Пьеро Гасперини
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