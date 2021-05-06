«Манчестер Сити» нашёл замену Фернандиньо

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в другой английский клуб. Заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляет «Манчестер Сити», об этом информирует The Times.

Источник рапортует, что «горожане» рассматривают Райса в качестве замены Фернандиньо. Контракт 36-летнего бразильского футболиста с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом. Он находится в команде с июля 2013-го года.

В нынешнем сезоне Райс провел 29 поединков в Премьер-лиге, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.