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«Манчестер Сити» нашёл замену Фернандиньо

06 Мая 2021, 10:14,

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в другой английский клуб. Заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляет «Манчестер Сити», об этом информирует The Times.

Источник рапортует, что «горожане» рассматривают Райса в качестве замены Фернандиньо. Контракт 36-летнего бразильского футболиста с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом. Он находится в команде с июля 2013-го года.

В нынешнем сезоне Райс провел 29 поединков в Премьер-лиге, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо, Деклан Райс
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