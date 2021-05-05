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«Ливерпуль» делал предложение Алабе, но защитник хочет играть за «Реал»

05 Мая 2021, 18:45,

Защитник «Баварии» Давид Алаба сменит клуб летом.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, наибольший интерес к австрийскому футболисту проявлял «Ливерпуль», который всеми способами пытался уговорить Алабу, но Давид всегда мечтал выступать в Испании, поэтому принял решение перейти в «Реал». В мадридском клубе Алаба будет зарабатывать порядка двенадцати миллионов евро в год, контракт ещё не подписан, стороны ждут конца сезона.

Напомним, что соглашение 28-летнего защитника с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, «Реалу» футболист достанется бесплатно. Алаба выступал за мюнхенцев с 2008 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Давид Алаба
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