«Ливерпуль» договорился с Конате

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате продолжит карьеру в Англии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, договорённости с футболистом достиг «Ливерпуль». Английскому клубу скорее всего придётся заплатить отступные, прописанные в контракте Конате. Отмечается, что «Ливерпуль» всё же попробует договориться с «РБ Лейпцигом» о снижении суммы трансфера.

21-летний француз сыграл 20 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона и забил один гол. Трансферная стоимость Конате по версии портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.