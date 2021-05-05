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«Ливерпуль» договорился с Конате

05 Мая 2021, 17:30,

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате продолжит карьеру в Англии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, договорённости с футболистом достиг «Ливерпуль». Английскому клубу скорее всего придётся заплатить отступные, прописанные в контракте Конате. Отмечается, что «Ливерпуль» всё же попробует договориться с «РБ Лейпцигом» о снижении суммы трансфера.

21-летний француз сыграл 20 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона и забил один гол. Трансферная стоимость Конате по версии портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг, Ибраима Конате
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