Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за Санчо

05 Мая 2021, 12:50,

Вингер Джедон Санчо, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», близок к переезду в английскую Премьер-лигу грядущим летом.

Как сообщает ESPN, в борьбе за 21-летнего полузащитника сойдутся несколько топ-клубов: «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появилась информация, что «пенсионеры» готовы расстаться с игроком за 90 миллионов евро. Контракт Джедона с немецким клубом рассчитан до 2023-го года.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Санчо провел 23 поединка, забил шесть мячей (один - с пенальти) и сделал девять голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Джедон Санчо
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