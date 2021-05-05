Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за Санчо

Вингер Джедон Санчо, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», близок к переезду в английскую Премьер-лигу грядущим летом.

Как сообщает ESPN, в борьбе за 21-летнего полузащитника сойдутся несколько топ-клубов: «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появилась информация, что «пенсионеры» готовы расстаться с игроком за 90 миллионов евро. Контракт Джедона с немецким клубом рассчитан до 2023-го года.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Санчо провел 23 поединка, забил шесть мячей (один - с пенальти) и сделал девять голевых передач.