«МЮ» готов предложить за Кейна более 100 млн евро

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует оформить трансфер центрального нападающего Гарри Кейна, ныне выступающего за лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует The Sun.

Согласно сведениям источника, руководство манкунианского гранда готово заплатить за 27-летнего бомбардира 90 миллионов евро (~ 104 миллион евро). Что касается Кейна, то нападающий готов к смене клубной прописки.

В составе «шпор» Гарри выступает с января 2011-го года. Действующее трудовое соглашение нападающего с лондонцами рассчитано до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость форварда оценивается в 120 миллионов евро.