«МЮ» готов предложить за Кейна более 100 млн евро

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05 Мая 2021, 11:59,
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Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует оформить трансфер центрального нападающего Гарри Кейна, ныне выступающего за лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует The Sun.
Согласно сведениям источника, руководство манкунианского гранда готово заплатить за 27-летнего бомбардира 90 миллионов евро (~ 104 миллион евро). Что касается Кейна, то нападающий готов к смене клубной прописки.
В составе «шпор» Гарри выступает с января 2011-го года. Действующее трудовое соглашение нападающего с лондонцами рассчитано до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость форварда оценивается в 120 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Кейн
Маловато предложили, пару лет назад топ клубы вылажились (и даже вкладывались но ТТХ не отпускал его) бы больше, но сейчас в кризисные времена его цена 110-120 лямов...
оооооооооооооооооооооооооооооо , а вот это на мой вгляд очень любопытное было бы соединение , и усиление МЮ .