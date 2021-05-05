Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«МЮ» готов предложить за Кейна более 100 млн евро

05 Мая 2021, 11:59,

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует оформить трансфер центрального нападающего Гарри Кейна, ныне выступающего за лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует The Sun.

Согласно сведениям источника, руководство манкунианского гранда готово заплатить за 27-летнего бомбардира 90 миллионов евро (~ 104 миллион евро). Что касается Кейна, то нападающий готов к смене клубной прописки.

В составе «шпор» Гарри выступает с января 2011-го года. Действующее трудовое соглашение нападающего с лондонцами рассчитано до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость форварда оценивается в 120 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Кейн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
05 Мая 2021, 12:28

Маловато предложили, пару лет назад топ клубы вылажились (и даже вкладывались но ТТХ не отпускал его) бы больше, но сейчас в кризисные времена его цена 110-120 лямов...

0
ARTUR
05 Мая 2021, 12:04

оооооооооооооооооооооооооооооо , а вот это на мой вгляд очень любопытное было бы соединение , и усиление МЮ .

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола