Погба: «Мата является самым приятным человеком на свете»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лестно высказался об одноклубнике Хуане Мате.

«Я думаю, что Мата является самым приятным человеком на свете. Очень милый парень, джентльмен. Настоящий мужчина», - цитирует французского полузащитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

33-летний Мата выступает за «манкунианцев» с января 2014 года. Испанец сыграл 14 матчей за английский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Маты с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2021 года, в соглашении прописано пункт, по которому клуб может продлить контракт с футболистом еще на год.