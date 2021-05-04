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Погба: «Мата является самым приятным человеком на свете»

04 Мая 2021, 23:24,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лестно высказался об одноклубнике Хуане Мате.

«Я думаю, что Мата является самым приятным человеком на свете. Очень милый парень, джентльмен. Настоящий мужчина», - цитирует французского полузащитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

33-летний Мата выступает за «манкунианцев» с января 2014 года. Испанец сыграл 14 матчей за английский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Маты с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2021 года, в соглашении прописано пункт, по которому клуб может продлить контракт с футболистом еще на год.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Хуан Мата
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