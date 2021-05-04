Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Клопп не использует Кейта на его любимой позиции»

04 Мая 2021, 22:58,

Агент Малик Кебе, представляющий интересы полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, высказался о своем клиенте.

«В тот день, когда Юрген Клопп будет использовать Кейта на его любимой позиции, вы увидите, что он сможет дать «Ливерпулю». В первую очередь он плеймейкер, а не тот, кто будет страховать остальных», - написал Кебе в «Твиттере».

26-летний гвинейский полузащитник сыграл 16 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кейта с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Наби Кейта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола