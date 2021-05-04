Агент: «Клопп не использует Кейта на его любимой позиции»

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04 Мая 2021, 22:58,
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Агент Малик Кебе, представляющий интересы полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, высказался о своем клиенте.
«В тот день, когда Юрген Клопп будет использовать Кейта на его любимой позиции, вы увидите, что он сможет дать «Ливерпулю». В первую очередь он плеймейкер, а не тот, кто будет страховать остальных», - написал Кебе в «Твиттере».
26-летний гвинейский полузащитник сыграл 16 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кейта с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Наби Кейта