Агент: «Клопп не использует Кейта на его любимой позиции»

Агент Малик Кебе, представляющий интересы полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, высказался о своем клиенте.

«В тот день, когда Юрген Клопп будет использовать Кейта на его любимой позиции, вы увидите, что он сможет дать «Ливерпулю». В первую очередь он плеймейкер, а не тот, кто будет страховать остальных», - написал Кебе в «Твиттере».

26-летний гвинейский полузащитник сыграл 16 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кейта с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.