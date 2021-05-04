Лам: «Вы всегда можете узнать команду Гвардиолы по её футболу»

Бывший футболист Филипп Лам лестно высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Вы сразу же можете узнать команду Гвардиолы, даже если вы смотрите футбол на черно-белом телевизоре. Просто можно посмотреть на передачи, забегания, дриблинг и обращение с мячом. Вы не можете поставить игру одними разговорами в раздевалке, нужно каждый день проделывать кропотливую работу, чтобы показывать такой качественный футбол. Просто посмотрите на «Манчестер Сити», команда не падает ниже определенного уровня, Хосеп умеет свести к минимуму фактор случайности», - цитирует Лама The Guardian.