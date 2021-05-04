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Лам: «Вы всегда можете узнать команду Гвардиолы по её футболу»

04 Мая 2021, 20:26,

Бывший футболист Филипп Лам лестно высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Вы сразу же можете узнать команду Гвардиолы, даже если вы смотрите футбол на черно-белом телевизоре. Просто можно посмотреть на передачи, забегания, дриблинг и обращение с мячом. Вы не можете поставить игру одними разговорами в раздевалке, нужно каждый день проделывать кропотливую работу, чтобы показывать такой качественный футбол. Просто посмотрите на «Манчестер Сити», команда не падает ниже определенного уровня, Хосеп умеет свести к минимуму фактор случайности», - цитирует Лама The Guardian.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Гвардиола, Филипп Лам
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
04 Мая 2021, 20:38

это точно ))!!

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