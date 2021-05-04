Моуринью получит от «Тоттенхэма» значительно меньше денег

Жозе Моуринью достаточно быстро нашёл себе новую работу. Спустя две недели после отставки португальца из «Тоттенхэма» было объявлено о том, что со следующего сезона он будет работать в «Роме».

Тот факт, что Моуринью с июля приступит к работе в новом клубе, означает снижение суммы компенсации, которую «Тоттенхэму» придётся выплатить тренеру за досрочный разрыв контракта. Как сообщает в Twitter Пол О’Киф, сумма компенсации уменьшится примерно до 3 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали о том, что сумма компенсации составит 23 миллиона евро.

Стоит добавить, что Жозе Моуринью ранее успешно работал в Италии с «Интером», приведя клуб к «треблу» в сезона 2009/2010.