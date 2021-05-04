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Мойес: «Сильно расстроюсь, если «Вест Хэм» не выйдет в еврокубки»

04 Мая 2021, 10:01,

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался насчет шансов «молотобойцев» пробиться в еврокубки по итогам текущего сезона.

«Команда продолжает сражаться и будет делать это до последнего тура. Посмотрим, получится ли у нас завоевать путевку. Для этого надо стараться выигрывать в каждом из оставшихся матчей.

Если «Вест Хэм» выйдет в еврокубки, это будет отличным результатом. Если же у нас не получится, я сильно расстроюсь», - цитирует тренера BBC Sport.

По итогам 34-х туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 58 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Молотобойцы» отстают от зоны Лиги чемпионов на три очка.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
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