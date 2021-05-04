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Глейзеры не планируют продавать «Манчестер Юнайтед»

04 Мая 2021, 09:36,

Семья Глейзеров, владеющая акциями «Манчестер Юнайтед», не планирует продавать манкунианский клуб, несмотря на массовые протесты болельщиков. Об этом рапортует The Guardian.

Напомним, что на минувших выходных фанаты «красных дьяволов» прорвались на поле домашнего стадиона команды «Олд Траффорд», чем помешали проведению поединка 34-го тура Премьер-лиги против «Ливерпуля». Таким образом поклонники выразили недовольство политикой Глейзеров.

По итогам 33 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Лестер» на четыре пункта.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдвард Глейзер
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