Мойес: «Нужно выиграть четыре матча, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Бёрнли» (2:1).

«Команда играла очень хорошо, мы победили, но я чувствовал, что можем сделать это гораздо увереннее. Конечно, в концовке нам немного повезло, но такое случается.

Борьба за еврокубки? Я хотел бы сыграть там – это стало бы невероятным достижением. Мы боремся за Лигу чемпионов и должны верить в свой успех. Осталось четыре игры, нам нужно набрать двенадцать очков. Если мы будем играть так, как против «Бёрнли», то дадим бой любому сопернику», - цитирует Мойеса Sky Sports.

После тридцати четырёх туров «молотобойцы» занимают пятое место в английской Премьер-лиге.