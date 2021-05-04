Антонио – о дубле в ворота «Бёрнли»: «Я на седьмом небе от счастья»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио, забивший два гола в ворота «Бёрнли» (2:1), остался доволен своей игрой.

«Это было здорово, сезон складывается для меня отлично. Сейчас я нахожусь на седьмом небе от счастья. Конечно, в каком-то смысле я разочарован, потому что имел шансы оформить хет-трик.

Пятое место? Было бы прекрасно выйти в Лигу чемпионов, все хотят играть в этом турнире. Я выступаю за «Вест Хэм» уже несколько лет, много сезонов мы боролись за выживание, но сейчас у нас есть шансы на попадание в топ-4. Мы будем продолжать бороться», - цитирует Антонио Sky Sports.

После тридцати четырёх туров «Вест Хэм» занимает пятое место в АПЛ.