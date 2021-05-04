Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Дубль Майкла Антонио позволил «Вест Хэму» обыграть «Бёрнли»

04 Мая 2021, 00:06,

В 34-м туре АПЛ играли решающие разные задачи «Бёрнли» и «Вест Хэм». В начале игры Крис Вуд уверенно забил с 11 метров, и тут же  Майкл Антонио ударом головой сравнял счет. Спустя восемь минут он снова здорово сработал на опережение и оформил дубль. В оставшееся время гости были острее, но не существенно.

«Молотобойцы» победили со счетом 2:1 и вернулись на пятое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов в одну победу. «Бёрнли» остается в девяти очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Бёрнли 1:2 Вест Хэм
(1:0) Вуд Крис 19'    
    21' Антонио Майкл (1:1)
    29' Антонио Майкл (1:2)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен   85' Тэйлор Чарли Браунхилл Джош Вествуд Эшли Корк Джек Макнил Дуайт   75' (Гудмундссон Йоханн (   75'   87') Выдра Матей   61' (Родригес Джей (   61') Вуд Крис   85' (Барнс Эшли (   85')
Запасные: Питерс Эрик Норрис Уилл Данн Джимми Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг   86' Диоп Исса Крессуэлл Арон Соучек Томаш Лансини Мануэль Форнальс Пабло Лингард Джесси Бенрахма Саид   78' (Боуэн Джаррод (   78') Антонио Майкл
Запасные: Джонсон Бен Тротт Натан Фредерикс Райан Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Ковентри Конор Алвес Фредерик Рэндолф Даррен
03 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Бёрнли, Майкл Антонио
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