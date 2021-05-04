Дубль Майкла Антонио позволил «Вест Хэму» обыграть «Бёрнли»

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04 Мая 2021, 00:06,
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В 34-м туре АПЛ играли решающие разные задачи «Бёрнли» и «Вест Хэм». В начале игры Крис Вуд уверенно забил с 11 метров, и тут же Майкл Антонио ударом головой сравнял счет. Спустя восемь минут он снова здорово сработал на опережение и оформил дубль. В оставшееся время гости были острее, но не существенно.
«Молотобойцы» победили со счетом 2:1 и вернулись на пятое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов в одну победу. «Бёрнли» остается в девяти очках над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис 19'
|21' Антонио Майкл (1:1)
|29' Антонио Майкл (1:2)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • 85'Тэйлор Чарли • Браунхилл Джош • Вествуд Эшли • Корк Джек • Макнил Дуайт 75' ( Гудмундссон Йоханн ( 75' ) • 87'Выдра Матей 61' ( Родригес Джей ( 61') • Вуд Крис 85' ( Барнс Эшли ( 85')
Запасные: Питерс Эрик • Норрис Уилл • Данн Джимми • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • 86'Диоп Исса • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Лансини Мануэль • Форнальс Пабло • Лингард Джесси • Бенрахма Саид 78' ( Боуэн Джаррод ( 78') • Антонио Майкл
Запасные: Джонсон Бен • Тротт Натан • Фредерикс Райан • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Ковентри Конор • Алвес Фредерик • Рэндолф Даррен
03 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Бёрнли, Майкл Антонио