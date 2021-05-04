Дубль Майкла Антонио позволил «Вест Хэму» обыграть «Бёрнли»

В 34-м туре АПЛ играли решающие разные задачи «Бёрнли» и «Вест Хэм». В начале игры Крис Вуд уверенно забил с 11 метров, и тут же Майкл Антонио ударом головой сравнял счет. Спустя восемь минут он снова здорово сработал на опережение и оформил дубль. В оставшееся время гости были острее, но не существенно.

«Молотобойцы» победили со счетом 2:1 и вернулись на пятое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов в одну победу. «Бёрнли» остается в девяти очках над зоной вылета.