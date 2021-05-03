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​В «Аяксе» ответили на вопрос о возможном возвращении ван де Бека

03 Мая 2021, 18:24,

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб полузащитника Донни ван де Бека.

В прошлом году ван де Бек сменил «Аякс» на «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, в Англии хавбек получает мало игрового времени.

«Возможное возвращение ван де Бека? Я думаю, что Донни должен остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон и сражаться за место в стартовом составе. Ему не нужно уходить так быстро», - рассказал Овермарс NOS.

Донни ван де Бек сыграл за «Манчестер Юнайтед» только в шестнадцати матчах чемпионата Англии сезона 2020/2021.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аякс, Донни ван де Бек, Марк Овермарс
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