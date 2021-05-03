​«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу протестов

«Манчестер Юнайтед» опубликовал на своём официальном сайте заявление по поводу протестов болельщиков. Напомним, группа фанатов в воскресенье смогла ворваться на футбольное поле стадиона «Олд Траффорд», из-за чего матч против «Ливерпуля» не состоялся.

«МЮ» подчёркивает, что информация о проникновении фанатов на поле через ворота, которые были открыты сотрудниками клуба, не соответствует действительности. Фанаты проникли на стадион, выломав несколько дверей на своём пути.

«Клуб не хочет, чтобы наказывали мирных протестующих, но будет сотрудничать с полицией, чтобы наказать тех, кто причастен к преступной деятельности», - говорится в заявлении.

Клуб отметил свою открытость к диалогу с болельщиками через соответствующие каналы.

Отметим, что фанатам «Манчестер Юнайтед» не нравится политика владельцев клуба – семьи Глейзеров.