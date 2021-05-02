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Брюс: «Арсенал» играл хорошо и заслужил победу»

02 Мая 2021, 22:28,

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс остался недоволен игрой своей команды в матче с «Арсеналом» (0:2).

«Мы разочарованы, потому что не смогли показать тот уровень игры, который демонстрировали в последнее время. «Арсенал» играл хорошо. Ужасно, что мы пропустили уже на пятой минуте. Когда вы пытаетесь играть с «Арсеналом» в открытый футбол, то у вас всегда будут проблемы. Сегодня они были лучше.

Здорово, что мы можем представлять серьезную угрозу для больших команд, сейчас нам стоит перезагрузиться, начать всё сначала и подготовиться к следующему матчу», - цитирует наставника «Ньюкасла» BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Ньюкасл, Стив Брюс
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