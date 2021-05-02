Брюс: «Арсенал» играл хорошо и заслужил победу»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс остался недоволен игрой своей команды в матче с «Арсеналом» (0:2).

«Мы разочарованы, потому что не смогли показать тот уровень игры, который демонстрировали в последнее время. «Арсенал» играл хорошо. Ужасно, что мы пропустили уже на пятой минуте. Когда вы пытаетесь играть с «Арсеналом» в открытый футбол, то у вас всегда будут проблемы. Сегодня они были лучше.

Здорово, что мы можем представлять серьезную угрозу для больших команд, сейчас нам стоит перезагрузиться, начать всё сначала и подготовиться к следующему матчу», - цитирует наставника «Ньюкасла» BBC.