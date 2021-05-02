Обамеянг – о возвращении на поле: «В последние пять минут мне было тяжело»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0).

«Нам нужна была эта победа. Необходимо было вернуть уверенность перед важной встречей в полуфинале Лиги Европы.

Забитый гол? Да, это здорово, но всё сделал Мартинелли, выдав идеальную голевую передачу, нужно хвалить его. Когда ты отсутствуешь несколько недель, то очень важно вернуться на поле и сразу забить гол. Конечно, в последние пять минут мне было очень тяжело, но большую часть матча я чувствовал себя отлично. Врачи проделали огромную работу, я должен поблагодарить их за это», - цитирует габонского нападающего Sky Sports.