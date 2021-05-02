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Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом»

02 Мая 2021, 18:45,

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0).

«Мы получили то, что хотели – победа и матч на ноль. Сегодня я увидел и прекрасную индивидуальную игру, и командную. Конечно, нам не хватало Обамеянга, несколько недель он болел, а сейчас набирает форму. Сегодня мы решили дать ему шанс, Обамеянг выглядел здорово.

Такая победа даёт нам уверенность, именно это было нужно. Мы верили, что сможем победить сегодня, так и произошло», - цитирует Артету BBC.

«Арсенал» расположился на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав сорок девять очков в тридцати четырех туров.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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