Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0).

«Мы получили то, что хотели – победа и матч на ноль. Сегодня я увидел и прекрасную индивидуальную игру, и командную. Конечно, нам не хватало Обамеянга, несколько недель он болел, а сейчас набирает форму. Сегодня мы решили дать ему шанс, Обамеянг выглядел здорово.

Такая победа даёт нам уверенность, именно это было нужно. Мы верили, что сможем победить сегодня, так и произошло», - цитирует Артету BBC.

«Арсенал» расположился на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав сорок девять очков в тридцати четырех туров.