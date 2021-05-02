Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Эльнени забил первый гол в АПЛ

02 Мая 2021, 18:24,

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени поделился эмоциями после первого гола в АПЛ. Египтянину удалось отличиться в матче с «Ньюкаслом».

«Я очень рад. Забить гол в английской Премьер-лиге – это просто потрясающе. Благодарю Бога за предоставленную возможность.

Матчи во время Рамадана? Если вы много думаете об этом, то вам будет очень трудно, но если не зацикливаться на посте, то всё в порядке. Здорово, что АПЛ разрешила останавливать вечерние матчи, чтобы мы смогли попить и перекусить», - цитирует Эльнени BBC.

28-летний египтянин сыграл тридцать восемь матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Мохамед Эльнени
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Комментарии (1)
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0
LMI
02 Мая 2021, 18:40

Мог и второй сразу забить если бы не защитник

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