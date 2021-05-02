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Фонсека может заменить Бьелсу в «Лидсе»

02 Мая 2021, 15:30,

По окончанию сезона во многих европейских командах поменяются главные тренеры. Это может случиться и в «Лидсе», где успешно трудится Марсело Бьелса. 65-летний наставник сохраняет свой пост с 2018 года, но подписывает с клубом исключительно контракты сроком на один сезон.

Leeds News информирует о том, что этим летом его может заменить Паулу Фонсека. 48-летний португалец заканчивает работу с «волками», которые, вероятно, финишируют на седьмом месте Серии А и, скорее всего, не пробьются в финал Лиги Европы. Предполагается, что его место займет Маурицио Сарри.

Отметим, что «Лидс» с Бьелсой находится в хорошей форме и идет на 10-м месте в таблице.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лидс, Паулу Фонсека, Марсело Бьелса
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