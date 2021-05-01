​Рэшфорда могут прооперировать после Евро

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может перенести хирургическое вмешательство на плече после чемпионата Европы. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Рэшфорд уже два года играет с болезненными ощущениями из-за проблем с плечом и стопой.

Добавим, что на групповом этапе Евро-2020 соперниками сборной Англии будут национальные команды Хорватии, Шотландии и Чехии. До старта континентального футбольного форума остаётся всего лишь сорок один день.