Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Рэшфорда могут прооперировать после Евро

01 Мая 2021, 21:19,

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может перенести хирургическое вмешательство на плече после чемпионата Европы. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Рэшфорд уже два года играет с болезненными ощущениями из-за проблем с плечом и стопой.

Добавим, что на групповом этапе Евро-2020 соперниками сборной Англии будут национальные команды Хорватии, Шотландии и Чехии. До старта континентального футбольного форума остаётся всего лишь сорок один день.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Сборная Англии, Маркус Рэшфорд
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