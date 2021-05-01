​Погба выделил двух самых сложных соперников на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в клубной программе United Review ответил на вопрос, против каких футболистов ему было сложнее всего играть на футбольном поле.

«Самые сложные соперники? Честно говоря, сложно играть против Н’Голо Канте. Против Каземиро из «Реала» тоже непросто.

Это два игрока, которые сразу пришли мне в голову. Возможно, было ещё несколько очень сильных соперников, но сейчас сложно их вспомнить», - высказался Погба.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» предстоит провести северо-западное дерби против «Ливерпуля» на родном «Олд Траффорд».