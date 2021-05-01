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Рангник исключён из списка претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

01 Мая 2021, 15:19,

Немецкий специалист Ральф Рангник не станет главным тренером лондонского «Тоттенхэма», сообщил посредством «Твиттера» журналист Кристиан Фальк.

Инсайдер утверждает, что 62-летний наставник был исключен из шорт-листа английского клуба из-за возраста. Руководители «Тоттенхэма» рассчитывают пригласить более молодого наставника.

На прошлой неделе лондонцы объявили об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. И. о. рулевого был назначен Райан Мэйсон.

После 33-х туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 53 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Шпоры» отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Ральф Рангник
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