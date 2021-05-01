Моуринью: «Пока у меня нет планов, не спешу возвращаться»

Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возвращении к тренерской деятельности.

«Пока у меня нет планов, никуда не спешу. Сейчас я нахожусь в отпуске. У меня есть время, чтобы все переосмыслить и провести работу над ошибками. Мне нужна работа не только в подходящей команде, но и в подходящей лиге. Возможно, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным», - цитирует португальского специалиста Sky Sports.

Лондонский клуб объявил об увольнении Моуринью в понедельник, 19-го апреля. Исполняющим обязанности главного тренера «шпор» назначен Райан Мэйсон.

По итогам 33-х туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице.