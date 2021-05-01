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Райола: «Погба привлекает перспектива игры за «Реал»

01 Мая 2021, 14:12,

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался относительно возможного ухода футболиста в другой клуб.

«Для Поля очень интересно поиграть за мадридский «Реал». Его привлекает перспектива выступлений в составе «королевского» клуба. Погба хочет играть под руководством Зинедина Зидана. Зизу является кумиром его детства», - передает слова агента AS.

Напомним, что Поль играет за «красных дьяволов» с 2016-го года. Его контракт с манкунианцами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне АПЛ француз сыграл 23 матча, отметившись тремя голами и тремя ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Поль Погба, Мино Райола
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
01 Мая 2021, 15:15

прическафил, страус считающий себя пупом земли, в Мадриде хватает таких ещё один будет лишним...

1
ivan_petrenko95
01 Мая 2021, 14:37

наврядли он там заиграет. слишком переоцененный игрок, очень талантливый, но абсолютно не топ-уровня. пускай играет спокойно в МЮ и борется каждый сезон за зону ЛЧ, либо обратно в ЮВЕ где играл получше, и его максимум там это чемпион Италии. это его максимум

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