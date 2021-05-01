Райола: «Погба привлекает перспектива игры за «Реал»

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался относительно возможного ухода футболиста в другой клуб.

«Для Поля очень интересно поиграть за мадридский «Реал». Его привлекает перспектива выступлений в составе «королевского» клуба. Погба хочет играть под руководством Зинедина Зидана. Зизу является кумиром его детства», - передает слова агента AS.

Напомним, что Поль играет за «красных дьяволов» с 2016-го года. Его контракт с манкунианцами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне АПЛ француз сыграл 23 матча, отметившись тремя голами и тремя ассистами.