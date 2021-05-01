Рангник претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения португальца Жозе Моуринью.

Как информирует журналист Кристиан Фальк, в поле зрения английского коллектива попал немецкий специалист Ральф Рангник, ранее работавший в «РБ Лейпциге», «Шальке» и «Хоффенхайме». Что касается самого тренера, то он готов занять пост наставника «шпор».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» является Райан Мэйсон.

После 33-х туров чемпионата Англии лондонцы набрали 53 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч «шпоры» проведут на своем поле против «Шеффилд Юнайтед».