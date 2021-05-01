Коутиньо подыскивает жильё в Ливерпуле

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно, об этом информирует Daily Mail.

Источник рапортует, что бразильский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Англии, где интерес к нему проявляет «Эвертон». Коутиньо уже начал подыскивать себе жилье в Ливерпуле. Руководство «ирисок» готово предложить за трансфер Филиппе 40 миллионов евро.

Напомним, что Коутиньо имеет опыт выступлений в чемпионате Англии. С 2013-го по 2018-го года бразильский футболист защищал цвета «Ливерпуля».

В текущем сезоне Примеры Филиппе сыграл 12 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.