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Себальос вернётся в «Реал»

01 Мая 2021, 10:29,

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос, выступающий за лондонский «Арсенал» на правах аренды, вернется в испанский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Согласно данным журналиста, «канониры» не планируют продлевать сотрудничество с игроком. 24-летний футболист вернется в «Реал», где будет определена его дальнейшая судьба. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2023-го года.

В составе «Арсенала» Себальос вступает с 2019-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 23 поединка в Премьер-лиге, отметившись тремя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Дани Себальос
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
01 Мая 2021, 12:09
вместе с артетой в испанию и партея прихватите
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