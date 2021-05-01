Себальос вернётся в «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос, выступающий за лондонский «Арсенал» на правах аренды, вернется в испанский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Согласно данным журналиста, «канониры» не планируют продлевать сотрудничество с игроком. 24-летний футболист вернется в «Реал», где будет определена его дальнейшая судьба. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2023-го года.

В составе «Арсенала» Себальос вступает с 2019-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 23 поединка в Премьер-лиге, отметившись тремя голевыми передачами.