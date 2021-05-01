«Челси» хочет купить Рабио

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01 Мая 2021, 10:12,
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Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио находится в сфере интересов лондонского «Челси», об этом сообщает Calciomercato.
Источник информирует, что «пенсионеры» намерены побороться за 26-летнего игрока в летнее трансферное окно. Также интерес к французскому полузащитнику проявляют каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
«Старая синьора» оценивает Рабио в 20 миллионов евро. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до середины 2023-го года.
В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 29 поединков, записав на свой счет два забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Адриен Рабио