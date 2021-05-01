«Челси» хочет купить Рабио

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио находится в сфере интересов лондонского «Челси», об этом сообщает Calciomercato.

Источник информирует, что «пенсионеры» намерены побороться за 26-летнего игрока в летнее трансферное окно. Также интерес к французскому полузащитнику проявляют каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Старая синьора» оценивает Рабио в 20 миллионов евро. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до середины 2023-го года.

В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 29 поединков, записав на свой счет два забитых мяча.