Клопп: «Бороться с «Манчестер Сити» становится сложнее с каждым годом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.

«С каждым годом становится все труднее, ведь «Манчестер Сити» не останавливается в развитии. Бороться с этим клубом становится сложнее с каждым сезоном. Два минувших розыгрыша АПЛ они не отпускали нас, буквально висели на шее. Хорошо, что в одном из сезонов нам удалось их опередить», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на десять очков. «Ливерпуль» проводит неудачный сезон, занимая лишь шестую строчку.