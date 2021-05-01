Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп: «Бороться с «Манчестер Сити» становится сложнее с каждым годом»

01 Мая 2021, 09:25,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.

«С каждым годом становится все труднее, ведь «Манчестер Сити» не останавливается в развитии. Бороться с этим клубом становится сложнее с каждым сезоном. Два минувших розыгрыша АПЛ они не отпускали нас, буквально висели на шее. Хорошо, что в одном из сезонов нам удалось их опередить», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на десять очков. «Ливерпуль» проводит неудачный сезон, занимая лишь шестую строчку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Юрген Клопп
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