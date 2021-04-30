«Саутгемптон» не проиграл «Лестеру», оказавшись в меньшинстве на 10-й минуте

В чемпионате Англии начался 34-й тур. Представитель нижней части таблицы «Саутгемптон» удивил успешной игрой против «Лестера» (1:1). «Святые» с 10-й минуты играли вдесятером после фола последней надежды Янника Вестергора. «Лисы» были гораздо активнее и нанесли почти два десятка ударов по воротам, однако пропустили первыми с пенальти, но быстро отыгрались - это Джонни Эванс здорово сыграл головой после кросса Келечи Ихеначо. «Лестер» в концовке устроил штурм ворот, но победу не вырвал.

«Лестер» остается третьим, его соперник - 14-й.