«Саутгемптон» не проиграл «Лестеру», оказавшись в меньшинстве на 10-й минуте

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30 Апреля 2021, 23:56,
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В чемпионате Англии начался 34-й тур. Представитель нижней части таблицы «Саутгемптон» удивил успешной игрой против «Лестера» (1:1). «Святые» с 10-й минуты играли вдесятером после фола последней надежды Янника Вестергора. «Лисы» были гораздо активнее и нанесли почти два десятка ударов по воротам, однако пропустили первыми с пенальти, но быстро отыгрались - это Джонни Эванс здорово сыграл головой после кросса Келечи Ихеначо. «Лестер» в концовке устроил штурм ворот, но победу не вырвал.
«Лестер» остается третьим, его соперник - 14-й.
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:1
|Лестер
|(1:0) Уорд-Праус Джеймс 61'
|68' Эванс Джонни (1:1)
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Вестергор Янник • 10'Беднарек Ян • Стивенс Джек • Минамино Такуми 50' 76' ( Диалло Ибраима ( 76') • Уорд-Праус Джеймс • Армстронг Стюарт • Телла Нейтан 15' ( Салису Мохаммед ( 15') • Редмонд Натан • Адамс Че 90' ( Н'Лундулу Даниэл ( 90')
Запасные: Янкевиц Александр • Ферри Уилл • Уолкотт Тео • Дженепо Мусса • Рамсей Кейн • Форстер Фрейзер
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли 46' ( Перес Айосе ( 46') • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Кастань Тимоти • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • Томас Люк 69' ( Олбрайтон Марк ( 69') • Мэддисон Джеймс • Ихеаначо Келечи • Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль • Прат Деннис • Рикарду Перейра II • Чодури Хамза • Юндер Дженгиз • Менди Нампалис • Уорд Дэнни II
30 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Саутгемптон