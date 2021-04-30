Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Саутгемптон» не проиграл «Лестеру», оказавшись в меньшинстве на 10-й минуте

30 Апреля 2021, 23:56,

В чемпионате Англии начался 34-й тур. Представитель нижней части таблицы «Саутгемптон» удивил успешной игрой против «Лестера» (1:1). «Святые» с 10-й минуты играли вдесятером после фола последней надежды Янника Вестергора. «Лисы» были гораздо активнее и нанесли почти два десятка ударов по воротам, однако пропустили первыми с пенальти, но быстро отыгрались - это Джонни Эванс здорово сыграл головой после кросса Келечи Ихеначо. «Лестер» в концовке устроил штурм ворот, но победу не вырвал.

«Лестер» остается третьим, его соперник - 14-й.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:1 Лестер
(1:0) Уорд-Праус Джеймс 61'    
    68' Эванс Джонни (1:1)
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Вестергор Янник   10' Беднарек Ян Стивенс Джек Минамино Такуми   50'   76' (Диалло Ибраима (   76') Уорд-Праус Джеймс Армстронг Стюарт Телла Нейтан   15' (Салису Мохаммед (   15') Редмонд Натан Адамс Че   90' (Н'Лундулу Даниэл (   90')
Запасные: Янкевиц Александр Ферри Уилл Уолкотт Тео Дженепо Мусса Рамсей Кейн Форстер Фрейзер
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли   46' (Перес Айосе (   46') Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Кастань Тимоти Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Томас Люк   69' (Олбрайтон Марк (   69') Мэддисон Джеймс Ихеаначо Келечи Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Прат Деннис Рикарду Перейра II Чодури Хамза Юндер Дженгиз Менди Нампалис Уорд Дэнни II
30 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Саутгемптон
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