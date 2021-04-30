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Вудворд: «Мы не планируем возрождать планы по Суперлиге»

30 Апреля 2021, 17:15,

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд в очередной раз ответил на вопрос о Суперлиге.

«Конечно, все рассержены и разочарованы из-за того, что мы не интересовались мнением болельщиков. В идее Суперлиги не учитывая принцип открытой конкуренции – это ошибка.

Могу заверить всех болельщиков, что мы извлекли урок и не планируем возрождать планы по Суперлиге.

Нормальное обсуждение помогло бы нам избежать ошибки. Да, мы не придали должного значения принципу спортивных достижений, который очень важен для футбола», - цитирует Вудворда ESPN.

Напомним, что Суперлига была приостановлена через несколько дней после анонса.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эд Вудворд
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