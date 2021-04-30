Вудворд: «Мы не планируем возрождать планы по Суперлиге»

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30 Апреля 2021, 17:15,
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Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд в очередной раз ответил на вопрос о Суперлиге.
«Конечно, все рассержены и разочарованы из-за того, что мы не интересовались мнением болельщиков. В идее Суперлиги не учитывая принцип открытой конкуренции – это ошибка.
Могу заверить всех болельщиков, что мы извлекли урок и не планируем возрождать планы по Суперлиге.
Нормальное обсуждение помогло бы нам избежать ошибки. Да, мы не придали должного значения принципу спортивных достижений, который очень важен для футбола», - цитирует Вудворда ESPN.
Напомним, что Суперлига была приостановлена через несколько дней после анонса.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эд Вудворд