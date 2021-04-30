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​Тен Хаг не отказывал «Тоттенхэму»

30 Апреля 2021, 13:41,

Эрик тен Хаг продолжит работать с «Аяксом». В пятницу стало известно о том, что трудовое соглашение пятидесятиоднолетнего специалиста с амстердамским клубом было продлено до конца сезона 2022/2023 года. Как известно, СМИ активно сватали тен Хага в «Тоттенхэм», особенно после того, как варианты с Юлианом Нагельсманном и Бренданом Роджерсом отпали.

Как сообщает в Twitter журналист и инсайдер Фабрицио Романо, тен Хаг не отказывал «Тоттенхэму» в процессе переговоров, проходивших в последние двое суток. Лондонский клуб сам сделал шаг назад на фоне осведомлённости о том, что «Аякс» намерен активировать опцию продления контракта с тренером на один год.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Аякс, Эрик тен Хаг
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