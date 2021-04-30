​«Манчестер Юнайтед» приостановил действие абонементов для фанатов, оскорблявших Сона

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30 Апреля 2021, 11:51,
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После апрельского матча Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» форвард лондонской команды Хынмин Сон столкнулся с оскорблениями на расовой почве в социальных сетях. «МЮ» начал внутреннее расследование, по итогам которого идентифицировал шестерых нарушителей. Трое из них оказались владельцами абонементов на «Олд Траффорд». Клуб приостановил действия этих абонементов, о чём было объявлено в пятницу.
Напомним, что с пятницы по вторник АПЛ, Английская лига, Футбольная ассоциация Англии и другие футбольные органы Англии будут бойкотировать социальные сети в рамках борьбы с дискриминацией.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед
ай усе прально сделали - мо-лод-цы! надо быть толерантными.. )
Доиграются они с этой толерантностью!