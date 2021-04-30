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​Хынмин Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

30 Апреля 2021, 10:31,

Нападающий Хынмин Сон находится на пороге подписания нового контракта с «Тоттенхэмом». Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.

Подписание нового трудового соглашения с Соном станет для «Тоттенхэма» хорошей новостью, в которой очень остро нуждается клуб на фоне последних событий. Как известно, лондонцы уволили Жозе Моуринью, после чего проиграли «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, упустив возможность завоевать первый трофей за тринадцать лет.

Хынмин Сон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года после перехода из «Байера». В сезоне 2020/2021 кореец забил двадцать голов и отдал шестнадцать голевых передач в сорока шести матчах.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин, Хынмин Сон
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