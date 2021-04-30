​Хынмин Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий Хынмин Сон находится на пороге подписания нового контракта с «Тоттенхэмом». Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.

Подписание нового трудового соглашения с Соном станет для «Тоттенхэма» хорошей новостью, в которой очень остро нуждается клуб на фоне последних событий. Как известно, лондонцы уволили Жозе Моуринью, после чего проиграли «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, упустив возможность завоевать первый трофей за тринадцать лет.

Хынмин Сон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года после перехода из «Байера». В сезоне 2020/2021 кореец забил двадцать голов и отдал шестнадцать голевых передач в сорока шести матчах.