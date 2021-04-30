​Облак допускает переезд в АПЛ

Голкипер «Атлетико» Ян Облак допустил вариант, при котором в будущем он попробует себя в Премьер-лиге Англии.

«Поиграю ли я в Премьер-лиге? Я не знаю. Не знаю, что случится в будущем, но я уверен, что я мог бы хорошо играть в любом чемпионате. Никто не знает, что будет.

Я живу в Испании уже семь лет. Посмотрим. Я ещё молод – не так молод, как раньше, но у меня впереди ещё годы карьеры», - приводит слова Облака Goal.com со ссылкой на интервью футболиста журналисту Гиллему Балаге.

Двадцативосьмилетний Ян Облак выступает за «Атлетико» с лета 2014 года после перехода из «Бенфики».