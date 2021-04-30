​«Челси» может попробовать вернуть Лукаку

Одним из вариантов усиления атаки для «Челси» является нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. Как сообщает Daily Mail, для осуществления этого трансфера лондонскому клубу придётся раскошелиться на 105 миллионов фунтов (121 миллион евро).

За последние годы в Италии Лукаку вышел на новый уровень. В «Челси» видят, что нынешний Ромелу значительно превосходит того игрока, который выступал за клуб в молодости.

Впрочем, в шорт-листе «Челси» находятся и другие нападающие. Это Эрлинг Холанн и Гарри Кейн.

Ромелу Лукаку был игроком «Челси» с 2011 по 2014 год. Впрочем, он провёл за клуб только пятнадцать игр. Дважды лондонцы отправляли бельгийца в аренду.