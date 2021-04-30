Судя по всему, Жозе Моуринью нашёл работу. Британский TalkSport анонсировал утреннюю программу о футболе эффектным роликом. И хотя лицо Моуринью в презентации не видно (авторы решили выдержать интригу), понятно, что речь идёт именно о португальце.

«У нас есть что-то «особенное» для вас», - говорится в анонсе.

В конце ролика человек держит в руках футболку с логотипом TalkSport. Очевидно, Жозе Моуринью теперь будет работать экспертом на этой радиостанции.

Напомним, на прошлой неделе Жозе Моуринью был отправлен в отставку с должности главного тренера «Тоттенхэма».