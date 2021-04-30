Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Моуринью нашёл работу

30 Апреля 2021, 08:39,

Судя по всему, Жозе Моуринью нашёл работу. Британский TalkSport анонсировал утреннюю программу о футболе эффектным роликом. И хотя лицо Моуринью в презентации не видно (авторы решили выдержать интригу), понятно, что речь идёт именно о португальце.

«У нас есть что-то «особенное» для вас», - говорится в анонсе.

В конце ролика человек держит в руках футболку с логотипом TalkSport. Очевидно, Жозе Моуринью теперь будет работать экспертом на этой радиостанции.

Напомним, на прошлой неделе Жозе Моуринью был отправлен в отставку с должности главного тренера «Тоттенхэма».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола