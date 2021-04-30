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30 Апреля 2021, 08:39,
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Судя по всему, Жозе Моуринью нашёл работу. Британский TalkSport анонсировал утреннюю программу о футболе эффектным роликом. И хотя лицо Моуринью в презентации не видно (авторы решили выдержать интригу), понятно, что речь идёт именно о португальце.
«У нас есть что-то «особенное» для вас», - говорится в анонсе.
В конце ролика человек держит в руках футболку с логотипом TalkSport. Очевидно, Жозе Моуринью теперь будет работать экспертом на этой радиостанции.
Напомним, на прошлой неделе Жозе Моуринью был отправлен в отставку с должности главного тренера «Тоттенхэма».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Жозе Моуринью