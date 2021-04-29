Ингс рискует не попасть на Евро-2020

В матче с «Тоттенхэмом» «Саутгемптон» не только потерпел поражение со счётом 1:2, но и надолго потерял форварда Дэнни Ингса.

- Он пропустит несколько матчей. Не уверен, что он нам поможет в заключительных турах, - приводит слова главного тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля ВВС.

«Саутгемптон» проведет пять поединков с 30 апреля по 23 мая, а сборная Англии начнет свой путь на чемпионате Европы 13 июня. Не исключено, что из-за травмы Ингс не попадет в заявку сборной на турнир.

Примечательно, что мартовские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре Ингс также пропустил из-за травмы.