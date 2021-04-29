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Бьелса – о бойкоте социальных сетей: «Всё правильно»

29 Апреля 2021, 16:59,

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса считает правильным решение английских клубов бойкотировать социальные сети в выходные.

«Всё правильно, нужно бороться с любой дискриминацией и анонимными оскорблениями. Люди причиняют боль футболистам, но нет никаких последствий», - цитирует Бьелсу BBC.

В субботу, первого мая, «Лидс» сыграет в гостях против «Брайтона», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После тридцати трёх туров подопечные Бьелсы занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от «Вест Хэма», идущего пятым, составляет восемь зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лидс, Марсело Бьелса
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