Бьелса – о бойкоте социальных сетей: «Всё правильно»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса считает правильным решение английских клубов бойкотировать социальные сети в выходные.

«Всё правильно, нужно бороться с любой дискриминацией и анонимными оскорблениями. Люди причиняют боль футболистам, но нет никаких последствий», - цитирует Бьелсу BBC.

В субботу, первого мая, «Лидс» сыграет в гостях против «Брайтона», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После тридцати трёх туров подопечные Бьелсы занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от «Вест Хэма», идущего пятым, составляет восемь зачетных баллов.