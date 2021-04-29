|
29 Апреля 2021, 16:42,
|
|
«Твиттер» отреагировал на решение английских клубов бойкотировать социальные сети в выходные.
«Мы осуждаем расизм во всех его формах. В нашем сервисе нет места расистскому поведению, жестокому обращению и домогательствам. «Твиттер» является местом, где каждый может выражать свои мысли и обсуждать футбол, не опасаясь оскорблений или угроз.
Мы ценим мнение футбольных клубов, но считаем, что в нашей сети каждый имеет право высказывать свое мнение, не предоставляя удостоверение личности», - говорится в заявлении «Твиттере».
Отмечается, что социальная сеть внедрит новые технологии для борьбы с расизмом.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Апл, Твиттер