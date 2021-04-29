Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Твиттер» отреагировал на решение английских клубов бойкотировать социальные сети

29 Апреля 2021, 16:42,

«Твиттер» отреагировал на решение английских клубов бойкотировать социальные сети в выходные.

«Мы осуждаем расизм во всех его формах. В нашем сервисе нет места расистскому поведению, жестокому обращению и домогательствам. «Твиттер» является местом, где каждый может выражать свои мысли и обсуждать футбол, не опасаясь оскорблений или угроз.

Мы ценим мнение футбольных клубов, но считаем, что в нашей сети каждый имеет право высказывать свое мнение, не предоставляя удостоверение личности», - говорится в заявлении «Твиттере».

Отмечается, что социальная сеть внедрит новые технологии для борьбы с расизмом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Апл, Твиттер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола