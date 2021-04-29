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Госенс может продолжить карьеру в «Лестере»

29 Апреля 2021, 15:01,

Хавбек «Аталанты» Роберт Госенс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщила журналистка Ли Смит в «Твиттере», немецкий футболист близок к переходу в «Лестер». Условия личного контракта уже согласованы. Ожидается, что сумма трансфера составит чуть больше двадцати миллионов евро.

26-летний Госенс сыграл тридцать восемь матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роберта в тридцать пять миллионов евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Аталанта, Робин Госенс
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