Госенс может продолжить карьеру в «Лестере»

Хавбек «Аталанты» Роберт Госенс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщила журналистка Ли Смит в «Твиттере», немецкий футболист близок к переходу в «Лестер». Условия личного контракта уже согласованы. Ожидается, что сумма трансфера составит чуть больше двадцати миллионов евро.

26-летний Госенс сыграл тридцать восемь матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роберта в тридцать пять миллионов евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.