Ван Галь назвал 10 звёзд, которых ему не удалось подписать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь назвал десять звёздных футболистов, которых ему не удалось подписать для клуба.

«Я хотел получить Роберта Левандовски, но это было сложно, поэтому я переключился на Гонсало Игуаина. До своего перехода я также обсуждал с клубом возможный переход Неймара. В «Манчестер Юнайтед» нужно мыслить масштабнее – для клуба он был привлекателен ещё и с точки зрения продаж футболок. Плюс мне нужен был быстрый атакующий игрок. По этой причине я пытался подписать Садио Мане и Рияда Мареза.

Томас Мюллер тоже был в списке моих желаний. В центре поля я хотел иметь Н’Голо Канте. Я также интересовался Джеймсом Милнером. Он был возрастным, но многофункциональным футболистом с лидерскими качествами. В защиту я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что в обороне у нас были проблемы», - рассказал ван Галь Four Four Two.