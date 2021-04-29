Ван Галь назвал 10 звёзд, которых ему не удалось подписать в «Манчестер Юнайтед»

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29 Апреля 2021, 13:47,
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь назвал десять звёздных футболистов, которых ему не удалось подписать для клуба.
«Я хотел получить Роберта Левандовски, но это было сложно, поэтому я переключился на Гонсало Игуаина. До своего перехода я также обсуждал с клубом возможный переход Неймара. В «Манчестер Юнайтед» нужно мыслить масштабнее – для клуба он был привлекателен ещё и с точки зрения продаж футболок. Плюс мне нужен был быстрый атакующий игрок. По этой причине я пытался подписать Садио Мане и Рияда Мареза.
Томас Мюллер тоже был в списке моих желаний. В центре поля я хотел иметь Н’Голо Канте. Я также интересовался Джеймсом Милнером. Он был возрастным, но многофункциональным футболистом с лидерскими качествами. В защиту я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что в обороне у нас были проблемы», - рассказал ван Галь Four Four Two.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Неймар, Серхио Рамос, Луи Ван Галь, Роберт Левандовски, Гонсало Игуаин, Томас Мюллер, Садио Мане, Матс Хуммельс, Н'Голо Канте, Рияд Марез, Джеймс Милнер
ниче так раскатал губень старичек Ван Гал))))По поводу неймара-спасибо,слава Богу этого не произошло,уже на одном нытике обожглись(кстати они теперь вместе в одном клубе играют)Анхеле Де Марии-досих пор считаю самым провальным нашим приобретением,просто нулевым!!А вот Милнера бы тогда подписать-сейчас у нас по харизме такой Люк Шоу-боец и пахарь)))Всем мира и с наступающими праздниками!!