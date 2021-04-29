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Ван Галь назвал 10 звёзд, которых ему не удалось подписать в «Манчестер Юнайтед»

29 Апреля 2021, 13:47,

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь назвал десять звёздных футболистов, которых ему не удалось подписать для клуба.

«Я хотел получить Роберта Левандовски, но это было сложно, поэтому я переключился на Гонсало Игуаина. До своего перехода я также обсуждал с клубом возможный переход Неймара. В «Манчестер Юнайтед» нужно мыслить масштабнее – для клуба он был привлекателен ещё и с точки зрения продаж футболок. Плюс мне нужен был быстрый атакующий игрок. По этой причине я пытался подписать Садио Мане и Рияда Мареза.

Томас Мюллер тоже был в списке моих желаний. В центре поля я хотел иметь Н’Голо Канте. Я также интересовался Джеймсом Милнером. Он был возрастным, но многофункциональным футболистом с лидерскими качествами. В защиту я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что в обороне у нас были проблемы», - рассказал ван Галь Four Four Two.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Неймар, Серхио Рамос, Луи Ван Галь, Роберт Левандовски, Гонсало Игуаин, Томас Мюллер, Садио Мане, Матс Хуммельс, Н'Голо Канте, Рияд Марез, Джеймс Милнер
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
29 Апреля 2021, 15:36

ниче так раскатал губень старичек Ван Гал))))По поводу неймара-спасибо,слава Богу этого не произошло,уже на одном нытике обожглись(кстати они теперь вместе в одном клубе играют)Анхеле Де Марии-досих пор считаю самым провальным нашим приобретением,просто нулевым!!А вот Милнера бы тогда подписать-сейчас у нас по харизме такой Люк Шоу-боец и пахарь)))Всем мира и с наступающими праздниками!!

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