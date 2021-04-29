Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кристенсен надеется на новый контракт с «Челси»

29 Апреля 2021, 12:28,

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен надеется получить новый контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение датчанина рассчитано до конца следующего сезона.

«Пока что никаких переговоров о продлении контракта не было. Но я чувствую себя вовлечённым в этот проект надолго. Я чувствую, что это мой второй дом. Дания всегда будет моим домом, а «Челси» будет вторым родным местом для меня», - сказал Кристенсен в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне 2020/2021 Андреас Кристенсен провёл за «Челси» двадцать три матча в различных соревнованиях.

Отметим, что Кристенсен оказался в академии «Челси» ещё в шестнадцать лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Андреас Кристенсен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола