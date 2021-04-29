​Кристенсен надеется на новый контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен надеется получить новый контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение датчанина рассчитано до конца следующего сезона.

«Пока что никаких переговоров о продлении контракта не было. Но я чувствую себя вовлечённым в этот проект надолго. Я чувствую, что это мой второй дом. Дания всегда будет моим домом, а «Челси» будет вторым родным местом для меня», - сказал Кристенсен в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне 2020/2021 Андреас Кристенсен провёл за «Челси» двадцать три матча в различных соревнованиях.

Отметим, что Кристенсен оказался в академии «Челси» ещё в шестнадцать лет.