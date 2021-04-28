Шоу: «Сульшер является одной из причин моего прогресса»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о личном прогрессе в нынешнем сезоне.

«Я много анализирую свою игру. Думаю, что одна из причин моего прогресса – это Сульшер. Конечно, я тоже делаю всё, чтобы стать лучше. Я многое изменил в своей игре, поработал над психологической составляющей и чувствую себя намного увереннее. Самое главное – сейчас я получаю удовольствие от игры в футбол, что очень важно в нашей работе», - цитирует Шоу пресс-служба клуба.

25-летний англичанин сыграл сорок один матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал шесть голевых передач.