Основатель Spotify: «Хочу сделать владельцам «Арсенала» привлекательное предложение»

Основатель Spotify Даниэль Эк рассказал о планах купить лондонский «Арсенал».

«У меня есть средства, я хочу сделать владельцам «Арсенала» очень привлекательное предложение, надеюсь, что они меня выслушают. Я хочу вернуть клуб к былой славе. В первую очередь я являюсь фанатом – это самое главное для меня. Хочу, чтобы «Арсенал» добивался большего, в этом и заключается мой главный интерес», - цитирует Эка Sky Sports.

После тридцати трёх туров «Арсенал» занимает лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Стоит отметить, что «канониры» по-прежнему сохраняют шансы на трофей, лондонскому клубу предстоит сыграть в полуфинале Лиги Европы против «Вильярреала».