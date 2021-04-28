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Основатель Spotify: «Хочу сделать владельцам «Арсенала» привлекательное предложение»

28 Апреля 2021, 22:38,

Основатель Spotify Даниэль Эк рассказал о планах купить лондонский «Арсенал».

«У меня есть средства, я хочу сделать владельцам «Арсенала» очень привлекательное предложение, надеюсь, что они меня выслушают. Я хочу вернуть клуб к былой славе. В первую очередь я являюсь фанатом – это самое главное для меня. Хочу, чтобы «Арсенал» добивался большего, в этом и заключается мой главный интерес», - цитирует Эка Sky Sports.

После тридцати трёх туров «Арсенал» занимает лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Стоит отметить, что «канониры» по-прежнему сохраняют шансы на трофей, лондонскому клубу предстоит сыграть в полуфинале Лиги Европы против «Вильярреала».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон
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